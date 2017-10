Usuarios hacen memes tras la caída mundial de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este miércoles el servicio de la red social Facebook presentó algunos problemas técnicos y diversas fallas a nivel global lo que provocó que se cayera el servicio por varios minutos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:10 hrs usuarios de las redes sociales reportaron que no podían acceder a sus cuentas de Facebook.

Diversos usuarios no desaprovecharon la oportunidad y crearon una serie de memes al respecto.

Usuarios también reportaron la caída de la red social Instagram.

When #Facebook is down and you have a ton to do. #SocialMediaManagerProbs pic.twitter.com/lXfNvctLVw

— Blair Blumenscheid (@BlairBlu) October 11, 2017