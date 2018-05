Usuarios enfurecen por fallas en operaciones bancarias

CIUDAD DE MÉXICO.-Usuarios de Citibanamex reportaron en redes sociales fallas en el servicio del banco al no poder hacer retiros en cajeros automáticos, compras en en línea, pagos con tarjeta de crédito o débito, así como transacciones a través de la banca electrónica.

Dichas anomalías causaron que usuarios de todo el país expresaran su inconformidad al banco e incluso muchos de ellos amenazaron con cancelar sus cuentas.

Citibanamex informó que se registraron problemas de intermitencia en el servicio de débito y aseguró que su equipo técnico trabaja para normalizar su funcionamiento.

El viernes pasado el banco había informado que aún seguía experimentando fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y que muchos clientes experimentarían problemas al momento de intentar realizar transferencias.

En Citibanamex, nuestra prioridad es la seguridad y la atención a nuestros clientes.

Estamos atendiendo las intermitencias en algunos de nuestros servicios de débito.

Informaremos oportunamente de la situación a través de nuestros canales. pic.twitter.com/A90sG40K3b

Aquí algunos comentarios de usuarios inconformes en redes sociales

@ContactoCitibmx no puedo disponer de dinero ni hacer pagos, no es posible que no me dejen disponer de MI DINERO! @Profeco #banamex

