Uso Twitter porque soy un presidente moderno: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Este capítulo se llama Donald Trump ataca a la prensa… otra vez. En Twitter, como es su costumbre, el presidente de Estados Unidos hizo una aclaración sobre su forma de utilizar las redes: “Mi uso de redes sociales no es presidencial, es de un presidente en tiempos modernos”.

My use of social media is not Presidential – it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Minutos antes había escrito que “los falsos y fraudulentos medios de comunicación están trabajando duro para convencer a los republicanos y otros de que no debería usar las redes sociales”

Y siguió: “pero recuerden —suena música infernal—, gané las elecciones de 2016 con entrevistas, discursos y redes sociales. Tenía que vencer a las #FakeNews y lo hice. Seguiremos ganando”.

….the 2016 election with interviews, speeches and social media. I had to beat #FakeNews, and did. We will continue to WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Más tarde tuiteó otra ocurrencia: “Estoy pensando en cambiar el nombre #FakeNews CNN a #FraudNewsCNN” (noticias fraudulentas de CNN)

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Trump y CNN comparten una prolongada historia de tensiones y discordias. En febrero, la cadena fue excluida de una reunión informativa, a la que tampoco tuvieron acceso representantes del New York Times, Buzzfeed y Los Angeles Times. CNN calificó aquello como “payasadas, mientras que el New York Times dijo que era “una rabieta”.

Unas semanas después, en mayo, la cadena no transmitió un mensaje en el que se exaltaban sus logros como mandatario por considerarlos una variante de noticias falsas.

Hoy, más temprano, arremetió contra los presentadores del programa Morning Joe de la cadena MSNBC, a quienes llamó “locos” y “tontos como una piedra”.