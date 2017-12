Uso de celular genera accidentes

El incremento en el índice de accidentes vehiculares que en las últimas semanas es porque las personas no tienen precaución y van usando el celular al manejar

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El incremento en el índice de accidentes vehiculares que en las últimas semanas se han registrado en la capital del estado, no solo se deben a que algunos conductores se encuentran en estado de ebriedad, si no también, porque las personas no tienen precaución y van usando el celular al manejar.

“Este es un grave problema que se habrá de combatir por parte de los elementos de Tránsito y Vialidad y para ello en estas últimas semanas del año se habrán de redoblar los operativos de vigilancia y revisión para detectarlos, se habrá de proceder de manera enérgica en contra de ellos”, dijo Leoncio Ariel López Talamantes.

El Director de Tránsito y Vialidad en la capital del estado precisó lo anterior luego de ser consultado acerca de las causas que han venido generando que se produzcan fuertes accidentes vehiculares en la capital del estado, que han arrojado cuantiosos daños y que le han costado la vida a varias personas.

Ha habido muchos accidentes por falta de precaución, uso de celular, no todo es alcohol, destacó al agregar que el Gobierno del Estado está implementando además medidas con respecto a lo que es el uso del engomado, así los mismos automovilistas están respaldados y asegurados porque los obliga a tener un seguro a daños a terceros, en lo que se refiere al uso de vehículos americanos.

“El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, tiene razón, estamos en la ilegalidad, no podemos exigir seguridad queriendo vivir en la ilegalidad, tenemos que cooperar con nuestros gobernantes, estoy alineado si el gobierno estatal y municipal implementa cualquier operativo, medida que vaya a favor de los ciudadanos”, indicó

Señaló que el uso de este tipo de vehículos ha ocasionado también demasiados problemas por eso, este operativo que se ha implementado por Tránsito Municipal “Operativo Jaguar” va sobre todos los vehículos que no portan placas y se va anexar a todos aquellos que traigan placas sobrepuestas”, apuntó.