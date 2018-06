Usarán becas en gastos escolares

NUEVO LAREDO, TAM.- Pago de colegiaturas, compra del último material escolar o para graduaciones, es para lo que serán utilizados los recursos que ayer se entregaron a cientos de familias mediante la beca municipal; hoy corresponde a escuelas que pertenecen al Sector 23 hacer el cobro.

María del Refugio Hernández, madre de familia de un alumno de la primaria Andrés Ozuna ubicada en el fraccionamiento Los Fresnos, mencionó que estos tres meses de beca lo destinará a la compra de material para su hijo. “Ya están haciendo los últimos trabajos, y por semana en promedio me gasto 250 pesos, estoy recibiendo 400 por mes y son tres meses, entonces eso lo utilizaré para la compra de material de este último mes de clases”, mencionó.

Por su parte, Teresa Osorio, madre de familia de una alumna de primaria, indicó que su hija estudia en cuarto grado, en este mismo plantel (Andrés Ozuna) y los mil 200 pesos que recibió le servirán para comprarle zapatos, ropa que requiere su hija.

“Nos ayuda mucho este tipo de ayuda, porque uno va cubriendo gastos de los hijos, porque muchas veces por gastos inesperados no alcanza y no batallamos para tenerla ni para cobrarla, está todo muy organizado”, comentó.

Johanna Méndez Méndez, madre de familia de estudiante de segundo grado de colegio particular, comentó que éste cobro lo destinará al pago de la mensualidad de su hija.

“Mi hija estudia en escuela particular y va muy bien, vale la pena hacer estos gastos que este mes lo pagaré con lo de la beca, es el segundo año que tenemos este beneficio y no batallamos para cobrarla, todo está muy bien organizado y cuidado”, dijo.