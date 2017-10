Usain Bolt reitera interés en jugar futbol

ZÚRICH.- El jamaiquino Usain Bolt sigue sin desistir de su interés en jugar futbol y afirmó que cuando se recupere de la lesión que sufrió en su retiro como velocista, en agosto pasado, le gustaría jugar algunos partidos.

A través de una entrevista concedida al portal digital de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Bolt habló sobre su futuro: “me encantaría jugar al futbol ahora que me retiré de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés”.

El exatleta de 31 años no ha podido cumplir su sueño debido a la lesión que sufrió en la prueba 4×100 en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres.

“Desafortunadamente, en agosto me lesioné de gravedad los (músculos) isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018”, declaró.