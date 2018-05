Urgen obtener gafete antes del 1 de junio

El sector de los agentes aduanales no pidió más tiempo para tramitar el Gafete Único. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- La CANACAR obtuvo un mes de plazo para sus agremiados, pero el sector de los agentes aduanales no pidió más tiempo para tramitar el Gafete Único, un documento indispensable para ingresar a las instalaciones de todas las aduanas del país.

Al agotarse el tiempo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) exhorta a sus afiliados a aprovechar las dos semanas que restan para tramitar los Gafetes Únicos para sus conductores que ingresan a los recintos fiscales y fiscalizados, ingresando a la página de la Ventanilla Única.

Por la solicitud del presidente nacional de la CANACAR, todavía tiene vigencia el anterior gafete pero perderá validez en dos semanas porque el plazo otorgado por el SAT para tramitar el Gafete Único termina el 1 de junio.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la CANACAR en Nuevo Laredo, dijo que un mes de tiempo autorizado por el gobierno federal permitirá resolver el atraso en los trámites, lo que fue posible por las gestiones del presidente nacional de la Cámara.

Ricardo Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), no solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más tiempo para las personas que laboran en las agencias aduanales y que no han tramitado el Gafete Único.por considerar que no son muchos los que faltan y que tampoco afectaría las operaciones diarias.

A partir del día 1 de mayo es obligatorio la presentación del Gafete Único para ingresar a las instalaciones de todas las aduanas del país y entre los beneficios que recibirán las personas que lo tramiten, es que con el mismo Gafete Único de Identificación podrán ingresar a todas las aduanas.

Desde las empresas transportistas, los operadores de tráileres, los agentes aduanales y los demás usuarios de las aduanas deberán ingresar a la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) para llenar una serie de datos y así obtener el Gafete Único de Identificación.

El SAT ha informado que el trámite de Gafete Único es de acuerdo al Apartado D de los Lineamientos, donde se señala que todas las personas físicas y morales que presten servicios de autotransporte de carga dentro de las aduanas deberán contar con éste documento, y así dejar de utilizar el gafete de cartón en el caso de los transportistas.

Además, el SAT ha explicado que el trámite y expedición del Gafete Único de Identificación de manera digital a través de la VUCEM implica el uso de medidas de seguridad y materiales especiales.

El gafete consiste en un mecanismo de registro e identificación de los agentes aduanales y transportistas de carga así como otros usuarios y sectores, pero sin él, no podrán ingresar a las instalaciones que componen a la aduana de Nuevo Laredo y las demás aduanas del país.