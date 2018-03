Urgen agilizar tráfico en Puente 3

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque por Nuevo Laredo cruzan más camiones con carga y a diario se mantiene saturado, en el Puente de Colombia, Nuevo León aplican un Programa de Inspección Conjunta con Estados Unidos para agilizar las operaciones aduaneras de exportación.

En 2016 por la Aduana de Nuevo Laredo, a través del Puente Internacional 3, cruzó un promedio diario de 12 mil 500 tráileres pero ahora durante 2018 el promedio se elevó a 14 mil diarios por exportación e importación, de acuerdo a números reportados por Salvador Rosas Quintanilla, asesor en comercio exterior del gobierno de Tamaulipas.

Transfers entrevistados consideran que en Nuevo Laredo deberían de agilizarse las exportaciones porque a diario las filas son interminables, además las jornadas se complican cuando las revisiones son lentas en la aduana americana o cuando falla el sistema aduanero de Laredo, Texas. “Todos los días cruzan más camiones por aquí. Y las filas no solamente son en la tarde sino también hasta las 10 y 11 de la noche, y algunos ya no alcanzan porque la aduana de aquí cierra a las 12 de la noche. No se compara con el Puente Colombia, allá es menos el tráfico. Lo que necesitamos es que podamos cruzar más rápido por Nuevo Laredo”, comentó el transfer Gilberto López.

En los últimos meses, se han sumado varios beneficios para la Aduana de Colombia y su Puente Solidaridad: primero a finales de 2017, la Administración General de Aduanas (AGA) autorizó ampliar el horario del Puente Solidaridad de Colombia de 8 a 10:30 de la noche, de lunes a sábado, porque según se informó, ha registrado un incremento mensual de mil cruces de carga.

Después se autorizó el Programa de Inspección Conjunta para revisar las mercancías para exportación en un mismo punto en conjunto, lo que ahorrará varias horas en tiempos de espera.

La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), organismo que administra al Puente de Colombia, ha informado a través de su página web que alrededor de 6 mil 500 tráileres cruzan por día, cantidad que se divide en exportación e importación, una cantidad que es menor a los 14 mil cruces diarios por Nuevo Laredo.

Además, por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo para los siguientes 10 años se prevé un crecimiento anual del 3.5 por ciento, que significará el cruce diario de 15 mil 850 tráileres para el 2025, según estimaciones publicadas en el Prontuario Socioeconómico de Nuevo Laredo 2016, un documento coordinado por el Instituto para la Competitividad.