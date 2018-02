Urge solución de fondo en pagos a productores

CIUDAD VICTORIA, TAM.-La solución definitiva para evitar que cada ciclo de cultivo los productores protesten por la falta de pago de apoyos a los programas destinados a apoyar las actividades agrícolas es cambiar las reglas de operación, sostuvo Edgardo Melhem Salinas, luego de indicar que desde la Cámara de diputados, se están apoyando las negociaciones en SAGARPA para que liquiden los adeudos con productores locales.

El próximo lunes podrían estar en Tamaulipas funcionarios de la SAGARPA y de ASERCA y que se le de una solución definitiva a este asunto, lo ideal es que no se requieran las facturas que están pidiendo que originalmente y que estás fueran del 2017, destacó.

El Coordinador de la diputación federal priista por Tamaulipas en el Congreso Federal dijo que las autoridades en la materia ya accedieron a que se puedan comprobar con facturas del 2018.

“Aquí el problema seria el sector social, que es son productores que están apegados al régimen de pequeños contribuyentes y quienes difícilmente facturan, el recurso ya está en la SAGARPA y lo que se requiere nada más es el mecanismo para comenzar a liquidar a los productores”, indicó.

Dijo que este recurso es un apoyo a la rentabilidad y que se encajono en el programa Apoyo Tecnológico y cuyas reglas de operación quieren que se compruebe con facturas, “esa es la inconformidad de la gente ya que es muy difícil que consigan facturas para justificar estos 430 pesos por toneladas de sorgo y 500 pesos por toneladas de maíz”, indicó.

En este momento este es el único rezago en cuanto a pagos para el campo que tiene. Un retraso, dijo al indicar que todo esto se va a pagar pero se tiene el problema que las autoridades federales están pidiendo una comprobación en facturas a los productores.

Señaló también que la solución definitiva a ese tipo de problemas es cambiar las reglas de operación y que eso ha sido parte de las pláticas, que se cambie y que se actualice el ingreso objetivo y lo que se considere a los apoyos a la rentabilidad, como una facultad de ASERCA para que a futuro ellos paguen directamente sin necesidad de comprobación de facturas.

Dijo que en este sentido, en este problema se está hablando de que cerca de un 70% de los productores no tendrían problema para la comprobación y poder cobrar lo que se les adeuda.

“El problema es aquel agricultor que son de 10 hectáreas, 15 hectáreas que están en régimen donde no factura, donde el no pide comprobantes fiscales, porque sus ingresos no son mayores de 1 millón de pesos anuales, entonces esos que son los pequeños contribuyentes a quienes se les complica mucho el tema de comprobar con facturas”, concluyó.