Urge SNTE avanzar en manejo de redes sociales

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La Secretaría de Educación en Tamaulipas debe de trabajar en la instrumentación de programas encaminados a fortalecer el buen manejo de las redes sociales, lo que ayudaría a fortalecer los valores entre los jóvenes estudiantes, propuso Rigoberto Guevara Vázquez.

“Nosotros estamos realizando proyectos en ese sentido, pero tienen que ser avalados por la SET porque no podemos manejarnos con un programa individual, esa dependencia estatal sería la encargada de dar valide a este tipo de iniciativas”, señaló el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas.

Ello luego de ser consultado acerca del reto que representa, el avanzar en el manejo y uso de las redes sociales, considerando los riesgos que ello representa y la influencia que este tipo de herramientas tecnológicas tiene entre la población, incluida obviamente la población estudiantil en nuestra entidad.

Nosotros como trabajadores de la educación, tenemos solamente la oportunidad de ir generando una nueva cultura a través de la fundamentación de valores, tendríamos que solicitarle a la Secretaría de Educación un programa de formación de valores, destacó.

“Los trabajadores de la educación no somos responsables al cien por ciento de lo que sucede fueras de las escuelas y si nosotros no formamos programas que tengan una cultura diferente para la sociedad no podemos ir avanzando”, precisó.

El líder del magisterio sindicalizados en Tamaulipas estableció que eliminar este tipo de medios que para los maestros, es un objetivo muy difícil aún y cuando tengan una formación con una ética profesional.

Ante ello dijo que se debe de implementar un cambio de cultura a través de programas correctos en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ayude a los Padres de Familia a que se pueda avanzar en el cuidado de los hijos, a través del mejoramiento en el manejo de las redes sociales.

“Son tiempos diferentes, todos queremos darles lo mejor y trabajamos todo el día, la tecnología está a la mano de nuestros hijos y ahí tendremos que cuidar el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas”, señaló finalmente el líder del magisterio sindicalizada en nuestra entidad.