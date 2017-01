Urge AMLO a Peña Nieto a acudir a la ONU por acciones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente Enrique Peña Nieto convocar a especialistas en derecho internacional para presentar una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del gobierno de Estados Unidos por la construcción del muro en la frontera de ambos países, violación a los derechos humanos y discriminación racial.

“De manera urgente que se presente la demanda en contra del gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y racismo, que no se pierda tiempo porque (Donald) Trump puede hacer cualquier cosa, que no manejen ellos la agenda, que no tomen la iniciativa, ya hay que actuar”, dijo.