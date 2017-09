Unificar todas las fuerzas vivas, objetivo del Consejo de Instituciones

NUEVO LAREDO, TAM.- El objetivo inicial de don Rosendo Caballero fue que, todas las fuerzas vivas de Nuevo Laredo se unificarán en un solo organismo que abogara por el progreso de la ciudad.

Licenciado en administración de empresas, con 81 años de edad y 42 años como socio activo en el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, su nombre, Luis Eduardo Rendón Ulibarri.

El Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo se forma con un objetivo primordial, dictado por don Rosendo Caballero, y que inicialmente pretendía unificar a todas las fuerzas vivas y cívicas en un organismo que abogara por el progreso de la ciudad.

Rendón Ulibarri, originario de la Ciudad de México, pero avecindado en Nuevo Laredo desde los 14 años, dijo que él no puede decir que tan importante ha sido su participación, pues desde que está en el consejo, aprendió muy bien el objetivo con el que fue creado.

“En un principio se batalló mucho, pero con el paso del tiempo todos los representantes sabemos que no estamos dentro del consejo para hacer cosas materiales, más bien se participa escuchando problemas que presenta cada organismo y que se busca un consenso para solucionarlos.

Esto les da a todos los miembros del consejo una visión amplia de lo que es la sociedad y sus problemas y no solamente los internos del consejo, se crea un punto de vista amplio buscando resolverlos.

Quienes integran el consejo, saben que los objetivos son el desarrollo social, moral y económico de la sociedad, es por ello que el CINL ha crecido obteniendo éxitos, apoyando organismos.

Los logros son muchos, afirmó es difícil decir todos, pero se ha trabajado, en arreglo de calles, drenajes pluviales, mantenimiento escuelas, carreteras nacional, Anáhuac, y Ribereña, planta tratadora de agua, Puente Internacional tres, IMSS clínica 76, preparatoria municipal la cual se edificó en un terreno cedido por el CINL.

Precisamente se busca recuperar terreno para donarlo para una nueva clínica del IMSS, todo se ha logrado en base a insistir, todos los beneficios colectivo, económicos, valores y respeto son derecho de los ciudadanos, también se busca que se eliminen carros chocolate un problema público que afecta a la sociedad, añadió Rendón Ulibarri.

“Desafortunadamente no todos saben lo que es el consejo, a pesar de los esfuerzos por difundir todo lo que se hace, no es suficiente para todos los conozcan, ignoran que no percibimos nada por estar aquí, son los organismos a quienes representamos los que cubren las cuotas, todo se hace por lograr beneficios que mejoren a la sociedad, más trabajo e infraestructura, que traen beneficios para todos”, abundó.