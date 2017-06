Unen esfuerzos para proteger el medio ambiente

NUEVO LAREDO, TAM.- Organizaciones civiles enfocadas a la conservación del medio ambiente, firman un convenio para unirse y aplicar los programas que se autoricen precisamente en las ciudades de donde son originarias, tratando de hacer el mayor impacto posible y parejo en cuanto al medio ambiente.

“Se formó de manera oficial la coalición de Asociaciones Ambientalistas de Tamaulipas, en este acto firmaron 11 asociaciones ambientalistas de todo el estado, hablo de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo,

“Esta coalición es únicamente con el fin de unificar esfuerzos, y que precisamente estos esfuerzos sean más firmes y más fuertes, cuando se trate de gestionar algún proyecto ante los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, ya sean cambios en la ley, modificaciones que sean necesarias para proteger el medio ambiente, tratando de replicar lo que hagamos, en las otras ciudades”, explicó Ricardo Cruz Haro, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Durante el evento estuvieron los presidentes de algunas de las asociaciones participantes, así como el Cónsul Philip Linderman, y el regidor Juan José Zarate Quezada en representación del alcalde Enrique Rivas Cuellar, quienes apoyaron dicha firma.

“Trabajaremos de manera incansable, para tratar de hacer valer de forma inmediata las leyes contra el maltrato animal, se han dado casos de maltrato animal, y las autoridades no proceden como deberían, todo se ha documentado mediante redes sociales, y aun no vemos que actúen, pero veremos que esto no se quede así, y para eso nos reunimos para trabajar todos de la mano, y sacar esto adelante”, finalizó Cruz Haro.