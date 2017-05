UNAM llevará a cabo peritaje a agresor del sacerdote

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNAM llevará a cabo un peritaje para determinar si Juan René Silva, quien atacó al padre José Miguel Machorro en la Catedral Metropolitana el 15 de mayo, padece realmente un trastorno psicológico o perpetró su ataque de manera consciente.

De acuerdo a un informe en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, el doctor Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, dijo que fueron aceptadas las objeciones presentadas por la defensa de la víctima, con lo cual se logró que se vinculara a proceso a Juan René Silva, quien atacó al sacerdote; y lo que ahora corresponde es impugnar el dictamen de inimputabilidad.

“Lo más importante por ahora es que hemos contratado un peritaje del Laboratorio de Neurociencias de la facultad de Psicología de la UNAM, instancia que tendrá tiempo para establecer si el acusado padece un trastorno psíquico o fue totalmente consciente del delito que cometió”, dijo el abogado.

El pasado lunes 22 de mayo, en el Reclusorio Oriente, se llevó a cabo la audiencia de continuación para definir la situación jurídica de Juan René Silva Martínez, quien el lunes 15 de mayo se dirigió al Altar del Perdón de la Catedral Metropolitana de México e hirió de gravedad al padre José Miguel Machorro con un arma punzocortante.

Durante esta segunda audiencia, el Juez de Control, Alejandro Cruz Sevilla, determinó vincular a proceso a Juan René Silva, dejando momentáneamente sin efecto la declaración de inimputabilidad que en un primer momento emitió a su favor por un presunto trastorno psicótico, misma que lo habría excluido de la responsabilidad penal, de acuerdo con los tratados de derechos humanos sobre discapacitados, que en nuestro país empezaron a aplicar desde el año 2011.

En ese momento, la Arquidiócesis de México, en voz de su director de Comunicación Social, el padre Hugo Valdemar Romero, emitió un pronunciamiento público en el que calificó de “deplorable e injusta” la declaratoria de inimputabilidad por parte de dicho Juez de Control, adscrito al Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México.

Más adelante, el Juez de Control afirmó que hasta el momento el detenido no ha sido declarado inimputable, por lo que solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como a la defensa de la víctima, al menos cinco estudios especializados para definir la condición jurídica de Juan René Silva.

Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, detalló que con la nueva determinación del Juez de Control, el acusado no va a tener derecho a libertad bajo fianza mientras se lleve a cabo el proceso, mismo que va a durar alrededor de cuatro meses y medio.

“El acusado, a pesar de haber cometido un delito tan grave, podría haber alcanzado la libertad condicional de no habérsele vinculado a proceso; ahora tendrá que llevarlo privado de su libertad, esto mientras dure el juicio, ya que aún no se le condena”, apuntó. Martínez profundizó que, como defensa del sacerdote, tienen elementos fehacientes para comprobar que se trata de un individuo peligroso, para demostrar que no es una persona inimputable, quien supo perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía.

“En caso de que el juez llegara a declarar nuevamente que se trata de una persona inimputable, Juan René Silva quedaría a disposición del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial; pero en una situación contraria, se le tendrá que fincar una responsabilidad penal. Por ahora, para efectos de su situación jurídica, el acusado se encuentra en prisión, está privado de su libertad.

De no habérsele vinculado a proceso, el atacante podría haber salido libre el mismo lunes, como lo pedía su defensa, que pretendía que fuera trasladado a casa y quedara bajo la custodia de su madre”, comentó. Juan René Silva Martínez, fue detenido el lunes 15 de mayo luego de atacar al padre Machorro en el Altar Mayor de la Catedral Metropolitana de México.

Fuente: Quadratín