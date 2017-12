Una mujer apasionada del escenario

NUEVO LAREDO, TAM.- A Diana Azucena Rojas Cantu siempre le apasiono el arte y el teatro se vino convirtiendo una forma de vida.

Tenía sólo tres años cuando ella ya declamaba y soñaba en realizar cosas en el escenario que en aquel tiempo no sabía que era arte.

“Después del Seguro Social tomaba cursos en el Crea hasta que me cambiaron del Instituto Fronterizo al Colegio America y ahí empece a declamar, de ahí me tomaron como la actriz del colegio, ya en la preparatoria te ponen hacer obras de teatro, hasta que nos fuimos al Tecnológico de Nuevo Laredo debido a que sabía que tenían muy buen teatro con Antonio Garza; yo quería estudiar ciencias de la comunicación, pero me convenció estudiar en el Tec debido al teatro”, indicó.

Rojas Cantú declaró que en aquel entonces ella había solicitado a su mamá que la enviará a México a estudiar arte drámatico, sin embargo esto no fue posible.

“Mi mamá sí traía sangre artística porque estudió arte dramático en Coahuila, yo cuando estaba en el Tecnológico ahí el maestro Pedro Antonio siempre me dijo que le gustaba para actriz principal; inclusive me hablaron de la Universidad Valle del Bravo para entrar estudiar Comunicación, pero yo rechacé, porque yo seguía pensando el teatro aún cuando estaba estudiando Administración de Empresas Turísticas”, señaló.

“Yo quería ser periodista, yo era la más pequeña de mi casa, fui hija de la vejez; somos 5 hermanos de los cuales 1 ya falleció, pero yo nací después de 9 años; mi hermana mayor Sara Alicia me lleva 16 años, después mi hermano Manolo que ya no está con nosotros, Perla que vive en Saltillo, así como mi hermana Belinda que también vive en Coahuila.

Su trayectoria de más de 35 años como actriz, productora, escritora, y directora de espacios teatrales le ha valido ser el pilar de la formación y trabajo escénico de nuestra ciudad.

Del año 1993 al 2000 tuvo una academia de teatro llamada Azuar que le valió premios estatales en el concurso de Rafael Solana, además obtuvo premio nacional como mejor grupo infantil y juvenil en el concurso de Virginia Fabregas.f

También fue seleccionada el grupo Azuar en el encuentro mundial de teatro infantil en Ankara, Turquía para representar a México.

Del año 2002- 2015 fue actriz de Televisión Azteca con los programas unitarios Lo Que Callamos Las Mujeres, Cada Quien Su Santo, La Vida es Una Canción, entre otras.

Ha trabajado al lado de actores como Angelica Aragon, Silvia Navarro, Yahis, Mayra Rojas, Luis Felipe Tovar, entre otros.

“Me encanta dirigir, me encanta crear cosas todo viene de sangre por mis abuelos, mama, tía; Nuevo Laredo me dio paz cuando eramos niños y esta ciudad recibió a mis padres, me ha dado todo, porque aparte me dio la oportunidad de regresar y que la gente no me olvidará.

“He dejado un legado de jóvenes que están haciendo las cosas bien, además de que en el tiempo que fui maestra del CBTIS 137 les deje disciplina y que con disciplina y dedicación todo se puede lograr”, manifestó.