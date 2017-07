Una app como Pokémon Go te permite tener novios virtuales

CIUDAD DE MÉXICO.- Los momentos de jugar en soledad han terminado para ti. Según The Next Web, estas aplicaciones se llaman Pocket Boyfriend Go y Pocket Girlfriend Go, y, como ya estas sospechando, se trata de una versión del juego donde en lugar de cazar criaturas te dedicas a casar chicos y chicas por toda la ciudad.

Al igual que el juego original de Pokémon Go, en esta versión también cuentas con un radar que te avisa cada vez que hay un novio o novia cerca, así que sólo tendrás que sacar tu pokebola y lanzarla en espera de buenos resultados. Como si se tratará de mascotas, cada espécimen cuenta con características propias y tienes 12 ranuras al inicio para llenar de novios y novias diferentes.

Si todo esto te resulta risible espera a leer lo siguiente. Pocket Boyfriend Go cuenta hasta ahora con 50,000 descargas, mientras que Poket Girlfriend Go ha superado las 100,000 instalaciones.

Pero estas no son las únicas aplicaciones que Pocket Catch Games ha desarrollado con la misma premisa, en su catálogo aparecen juegos como: Pocket Puppy Go, Pocket School Go, Pocket infected Pony Go y demás cosas inimaginables Go’s.

The Next Web, insiste en que –de acuerdo con AppAnnie– Pocket Catch Games liberó las primeras versiones de estas aplicaciones dos meses después de que Niantic hizo lo propio con el Pokémon Go “original”. Lo más curioso es que muchos de estos juegos cuentan con la misma cantidad de descargas que las aplicaciones para novios y novias.

Independientemente de todo, era de esperarse que imitaciones del juego de Niantic aparecieran casi de inmediato en internet, pero lo que parece ser realmente sorprendente es el éxito que tanto Pocket Boyfriend Go como Pocket Girlfriend Go han tenido. ¿Esto significa que el mundo nos está haciendo sentir más solos cada vez? No lo sabemos, pero mientras tanto puedes intentar sentirte menos solo saliendo de cacería romántica si cuentas con un sistema Android. Lamentablemente los foreveralone que tienen iOS tendrán que seguir esperando solos.

Fuente: Código Espagueti