Un tiroteo masivo deja al menos 20 heridos en escuela de Florida

FLORIDA.- Al menos un muerto y más de 20 heridos, al momento, deja tiroteo en una escuela secundaria del estado de Florida, en EU.

La balacera se registró en la Marory Stoneman Douglas Highschool de Parkland, en el condado de Broward. Durante varios minutos, las autoridades policiales informaron de un “atacante activo” y pidieron que se evacúe todo el área cercana al centro educativo.

Luego del trabajo policial, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward confirmó que se detuvo a un sospechoso de este suceso.

Medios estadounidenses informaron que el tirador usó una máscara de gas para perpetrar el ataque. Se ha comparado este tiroteo con el de la secundaria de Columbine, en 1999, donde dos estudiantes del último año asesinaron a 12 estudiantes y a un maestro.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. https://t.co/O0pXTKDQ3y pic.twitter.com/s53xK8mcBp — ABC News (@ABC) 14 de febrero de 2018

Aquellos estudiantes y profesores que no pudieron escapar, permanecieron atrincherados en el recinto escolar, por orden de la policía, hasta que fueron contactados por los agentes uniformados, quienes garantizaron su seguridad.

Uno de los estudiantes publicó fotografías, tomada desde debajo de los pupitres, mientras estaban encerrados, escondidos del tirador: “todavía encerrado”, escribió.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

En este colegio hay inscritos unos 3 mil 100 alumnos, de noveno a 12 grado, según datos federales.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

ACTUALIZACIÓN: Detenido un sospechoso tras el tiroteo en un instituto en Florida pic.twitter.com/z92mgGcmuh — 6W (@6W_es) 14 de febrero de 2018

Desde la Casa Blanca informaron que el presidente, Donald Trump, “se enteró del tiroteo en la escuela de Florida” y que están “monitoreando la situación”. En el mensaje señalan: “Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados”.

De acuerdo a Gun Violence Archive, en estas primeras seis semanas de 2018, se han registrado 29 tiroteos masivos en EU.

Fuente: RT