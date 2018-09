Un tiroteo en Maryland deja al menos tres muertos

MARYLAND.- Un tiroteo en Aberdeen, un municipio de unos 13 mil 850 habitantes del Estado de Maryland (EU), ha dejado este jueves al menos tres muertos, según ha informado la agencia de noticias Associated Press. La policía del condado de Harford ha pedido a los ciudadanos en su cuenta oficial de Twitter que eviten la zona, la intersección entre Short Lane y la calle Old Philadelphia —un distrito comercial—, porque la situación continúa activa. El autor de los disparos es una mujer y el tiroteo tuvo lugar en un almacén de una empresa de distribución farmacéutica, según la NBC, que también ha informado de que entre cuatro y cinco personas recibieron tiros.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

