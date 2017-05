‘Un tipo como Sergio’

NUEVO LAREDO, TAM.- A lo largo de su carrera han interpretado sus temas, importantes artistas como José José, Emmanuel, Christian Castro, Yuri, Marco Antonio Muñiz, Lupita Dalessio, Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Celia Cruz, Alberto Vázquez, Aída Cuevas, Yoshio, Dulce y Gualberto Castro.

También Libertad Lamarque, Víctor Yturbe “El Pirulí”, Vicky Carr, Armando Manzanero, Manoella Torres, Gloria Lasso, Carlos Cuevas, entre muchos otros, pero hay una canción en especial que más atesora, que más quiere.

Esa es ‘Un tipo como yo’ que, aclara, no es la más querida por su récord de ventas, sino por ser un tema que impulsó su carrera como compositor con el que el público lo identificó como Sergio Esquivel.

“Obviamente hay canciones que me han dado mucho, me gusta ‘Un tipo como yo’ no por sus ventas, no porque hasta hoy se siga grabando en muchos países, porque llegan grabaciones con regularidad”.

“Oye son 39 años y sigue grabándose porque esa canción hizo que la gente ya no dijera ‘Canta la de Luis Miguel’, ‘Canta la de José José’, sino que dijo ‘Ese es el compositor’ y eso me identifica como compositor y pude empezar a cantar. Esa canción me hizo conocido, antes de esa no existía yo, y ya tenía yo éxitos internacionales”, relata.