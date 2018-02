Un orgullo ser parte de ejército

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde que hizo su servicio militar, le nació el deseo de ser parte y pertenecer a las fuerzas armadas, sus padres no querían, hoy están orgullosos de él.

Es 19 de febrero Día del Ejercito Mexicano, fecha determina por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950 a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado.

Este medio informativo, realizó una entrevista con un elemento del Ejercito Mexicano encuadrado en la Guarnición Militar de la Plaza de Nuevo Laredo.

José Luis Montalvo Mora, originario de Esperanza, en el estado de Puebla, cuenta con 38 años de edad y 18 de pertenecer al Ejercito Mexicano.

“Fue en el año de 1999 cuando realice mi servicio militar en Tehuacan, Puebla, de inmediato me gusto todo lo relacionado al ejercito, fue entonces cuando decidí ser militar, porque había nacido en mí el deseo de formar parte del Ejercito Mexicano”, dijo emocionado Montalvo Mora.

El deseo de pertenecer a las fuerzas armadas, señaló originó que sus padres no estuviesen de acuerdo que fuera militar, finalmente aceptaron y hoy están orgullos de que su hijo sea parte del Ejercito Mexicano.

Durante los 18 años de permanecer en el ejercito, Montalvo Mora ha estado en varios lugares, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, Reynosa, Matamoros y ahora en Nuevo Laredo.

“Recuerdo muy bien en Sinaloa, sufrieron una inundación terrible, me tocó apoyar, ayudar a muchas personas, pero hay algo que me impactó mucho, fue escuchar a la gente decir que no abandonarían sus hogares y pertenencias, hay que hacer entonces labor de convencimiento, al final es satisfactorio ver el agradecimiento de la comunidad”, afirmó.