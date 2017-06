Un muerto y diez heridos en atentado terrorista junto a mezquita en Londres

LONDRES.- El hombre que perpetró el domingo por la noche un atentado terrorista en Londres al embestir a un grupo de musulmanes es el británico Darren Osborne, de 47 años, informa la BBC. Scotland Yard —la policía londinense— le considera sospechoso de “cometer, preparar o instigar el terrorismo”. Una persona ha muerto y diez han resultado heridas al embestir una furgoneta a varios peatones cerca de una mezquita al norte de Londres.

A las 00.20 del lunes, una furgoneta invadió la acera de la calle Seven Sisters, cerca de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres, y arrolló a un grupo de viandantes que regresaban del rezo de medianoche del ramadán. Un hombre murió en el acto y otras nueve personas resultaron heridas, de las cuales ocho tuvieron que ser trasladadas al hospital y dos se encontraban ayer en estado grave.

Según Neil Basu, coordinador de la brigada antiterrorista de la policía, la furgoneta embistió a un corro de gente que se había formado para atender a un hombre mayor que había caído al suelo desvanecido. La policía declaró que aún estaba investigando si el hombre falleció como consecuencia del atropello o debido al achaque que provocó su desvanecimiento. Después, el conductor salió de la furgoneta al grito de “quiero matar musulmanes”, según diversos testigos.

El imam Mohammed Mahmoud, de la mezquita de Finsbury Park, evitó que una multitud enfurecida agrediera al atacante, que fue reducido en el suelo por un grupo de viandantes antes de ser entregado a la policía. Por la tarde, fue identificado como Darren Osborne, de 47 años, vecino de Cardiff, en Gales. “Ya he hecho lo que tenía que hacer”, repetía en el suelo, mientras esperaba sonriente a ser entregado a la policía, según el relato del imam corroborado por otros testigos

Por la mañana, con la escena del crimen acordonada por la policía, numerosos vecinos del barrio clamaban contra las autoridades y los medios que, a su juicio, aplicaban un rasero diferente cuando el objetivo del ataque es la comunidad musulmana. “Si el atacante hubiera tenido la tez morena y una barba larga, la policía le habría disparado sin contemplaciones”, defendía Mohammad, un joven con una gorra de béisbol, que había acudido al lugar poco después del ataque para acompañar a un amigo suyo al hospital. “¿Por qué decían que era una accidente? Llevo aquí toda la madrugada explicando a la gente que no es un accidente, sino un acto terrorista”, añadía furioso.

En una intervención a las puertas de Downing Street minutos antes del mediodía, la primera ministra, Theresa May, aseguró que la policía acudió al lugar un minuto después de ser alertada y declaró el incidente como acto terrorista a los ocho minutos. May se refirió al incidente como “un ataque terrorista contra la comunidad musulmana”. Es el cuarto ataque terrorista en Reino Unido en tres meses. Tanto el fallecido como los heridos, dos de ellos en estado grave, pertenecen a la comunidad musulmana, según Neil Basu, coordinador de la brigada antiterrorista de la policía.

El detenido, que se cree actuó solo, “ha sido trasladado al hospital como medida de precaución, y será puesto bajo custodia policial una vez sea dado de alta”, ha dicho la policía en un comunicado. “También será objeto de un examen de salud mental a su debido tiempo”

“Es lo mismo que sucedió en Westminster”, dice Mona, una vecina de origen somalí, en referencia al ataque del pasado 22 de marzo, cuando Khalid Masood atropelló a decenas de personas y mató a cinco a las puertas del Parlamento. “Aquí los medios han dicho que era un accidente, y aquello dijeron enseguida que era un ataque terrorista. Pero es lo mismo, por eso me entristece”.

“Una vez más el ataque iba dirigido contra gente normal e inocente en su vida diaria, esta vez musulmanes británicos que abandonaban su mezquita”, dijo Theresa May, en su discurso desde Downing Street, ante el atril reservado para las ocasiones más graves, que le está tocando utilizar con demasiada frecuencia.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 19, 2017