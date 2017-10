Un ‘Mozart’ argentino en la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Axel García Stur regresó a Nuevo Laredo para presentar su exitoso espectáculo musical e interactivo “Mozart va a la Escuela”.

A diferencia de sus anteriores visitas, en esta ocasión sus presentaciones fueron en el Teatro Principal del Centro Cultural y las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF.

Desde en la mañana hasta en la noche estudiantes de primaria, secundaria, y público en general recibieron al histrión con gran aceptación, provocando se extendiera el espectáculo hasta por hora y media.

Otra de las novedades de esta serie de presentaciones del concertista argentino, es que para esta ocasión contó con el acompañamiento del Ensamble Qualia, conformado por músicos de Nuevo Laredo, que le dieron un realce al espectáculo.

“Mozart va a la escuela” no hubiera sido posible sin la gestión del Patronato Cultural Nuevo Laredo, presidido por Yessica Suárez, quien dijo el objetivo general es promover y fomentar la cultura en sus diferentes manifestaciones.

“Los que colaboramos con el Patronato estamos convencidos que el arte es un gran herramienta de transformación social, es una herramienta que les permite a los niños desarrollar su imaginación, su seguridad”.

Al final de la presentación García Stur recibió un reconocimiento por parte de la presidenta del patronato, de la Regidora Marina Aréchiga Guajardo, presidenta de la comisión de cultura, de la Lic. Gloria Castillo, representante de la presidenta del Sistema DIF, Adriana Herrera Zárate, y del Profr. Arnulfo Alonso Lima, enlace cultural del CREDE.

“Se otorga el presente reconocimiento a Mozart va a la Escuela Axel García Stur en agradecimiento por la magnífica serie de presentaciones que realizó en nuestra ciudad y por su talento, entrega y amor por los niños y por la cultura”, cita la placa.

"Gracias a todos ustedes, a los niños. Los que me han inspirado para seguir creando. No se olviden de jugar los grandes, no necesitamos nada, solamente ganas. Gracias de corazón al Patronato", mencionó el artista.