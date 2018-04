Un grupo de ‘hackers’ elimina ‘Despacito’, de Luis Fonsi, de YouTube

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta de YouTube de Vevo fue pirateada este martes 10 de abril por la mañana por un grupo de hackers, que cambiaron durante unas horas la miniatura y el título de la canción de Luis Fonsi. El vídeo más visto de la plataforma, con más de 5.000 millones de reproducciones, se presentaba con una imagen de los ladrones de La Casa de Papel (Antena 3) y no permitía ser reproducido. Pasadas las 14:00 horas se podía ver de nuevo correctamente.

Se trataba de una acción de los grupos Kuroi’SH y Prosox, que defienden el lema Free Palestine (Palestina Libre) y quienes la semana pasada piratearon también la cuenta de Twitter de los medios @nowthisnews y @bbcarabicalerts, según informó la web especializada The Hacker News.

Luis Fonsi no fue el único artista atacado este martes. La canción Chantaje de Shakira también fue víctima de esos mismos hackers: el vídeo se veía, pero no aparecía bajo el mismo título ni con la imagen de la colombiana.

Además, la BBC recoge que otros artistas como Selena Gomez, Drake, Taylor Swift y Adele se vieron afectados por esta acción. Su vídeos originales fueron eliminados de Vevo y se cambiaron sus títulos por el nombre de los hackers. Algunos se restablecieron rápidamente.

NEW: ⚡ Vevo’s @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi’SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018