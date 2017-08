Un destructor de misiles de EU choca con un buque mercante

ESTADOS UNIDOS.- Un destructor de misiles teledirigidos USS John S. McCain chocó contra el buque mercante Alnic MC mientras navegaba hacia el estrecho de Malaca al este de Singapur, informa el comunicado de la Marina estadounidense.

La colisión fue reportada a las 6:24 de la mañana (hora estándar de Japón) cuando la nave estadounidense se encontraba en tránsito hacia el puerto de Singapur para una visita rutinaria.

Los informes iniciales indican que el John S. McCain sufrió daños en la parte de babor en popa.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate están en marcha en coordinación con las autoridades locales.

