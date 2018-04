Un arte que va más allá de las calles

NUEVO LAREDO, TAMP.- Más de 15 años dentro del oficio del arte urbano es lo que respalda a Roberto Ramírez Jassó conocido como el “Tigre” quien ha llevado a su talento a realizar diferentes murales en la ciudad en donde busca siempre dejar un mensaje positivo.

Roberto Jasso para lo amigos platicó con Líder Informativo acerca de como nació su vocación por la pintura a partir de los 11 años mismo que los lleva a cabo ahora con 35 años edad.

“Yo inicie desde muy pequeño en las calles pintando paredes y posteriormente me hice promotor cultural y pues lo hicimos con un mensaje a los chavos de mayor conciencia y así se enamoraron de mis pinturas, empecé a trabajar en distintas ciudades del estado.

“En Reynosa fue una de las ciudades en donde yo inicie y desde ahí no he parado, ahora hago algo muy decorativo que es para un negocio e interesante porque los empresarios ya nos empiezan a ver más a los artistas urbanos, para que vean algo más diferente y no sea más en computadora su diseño”, indicó.

Agregó que aunque es originario de Nuevo Laredo, inicio en el arte urbano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y como promotor cultural en la ciudad de Reynosa.

“He realizando distintos murales el más grande es aquel que se encuentra en la Plaza Simón Bolívar, otro en el gimnasio de la UAT, están varios murales en la ciudad en donde por suerte me ha tocado realizarlos y esperemos que todavía sigamos haciéndolo y que nos volteen a ver a los jóvenes que realizamos esta disciplina.

“Me gusta mucho trabajar en la calle y la comunidad, porque muchas personas ignoran que también existe un disciplina como esta y ver a la gente que se emociona que no ha visto este tipo de arte, y aunque sí existen varios que se dedican a esta técnica la verdad, poca gente lo sabe y lo sigue relacionando de otra manera”, señaló.

El Tigre manifestó que todas las técnicas tienen su esencia y el trabajar con spray tiene que estar verificando la válvula de salida para ver la salida de la pintura.

“Nosotros trabajamos con distintas técnicas y el mural es el mural, así sea con spray o acrílico, lo más importante es lo que plasmamos en él.