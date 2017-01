Un 59.8% de la población está a favor de las protestas contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una encuesta telefónica nacional reveló que el 59.8 por ciento de los mexicanos están de acuerdo con las protestas contra la liberación de precios de los combustibles que provocado un alza de hasta un 20 por ciento en los precios de la gasolina.

El estudio fue elaborado este jueves entre mil mexicanos con teléfono en sus hogares por MASSIVE CALLER, empresa que encabeza Carlos Campos, en coordinación con OPINIÓN PÚBLICA, MARKETING E IMAGEN.

El sondeo nacional indica que sólo 30.8 por ciento de los mexicanos están en desacuerdo con las protestas que se han llevado a cabo en diversos puntos del país. Mientras que un 9.4 por ciento, uno de cada 10, se manifestó indiferente a las movilizaciones.

El estudio se llevó a cabo después del mensaje a la nación de Enrique Peña Nieto donde expuso sus razones para sostener el alza al combustible y dijo que de no haberlo hecho se arriesgaría la estabilidad económica del país.

MASSIVE CALLER envió un mensaje pregrabado a los hogares con teléfono en el país, bajo un método de selección aleatoria, con la siguiente pregunta, que fue contestada por los propios entrevistados en su teclado telefónico:

“Tras el alza de la gasolina ha habido en el país protestas, marchas, tomas de gasolineras y hasta saqueos en tiendas: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con estas protestas?”

Entre los resultados más importantes del estudio telefónico nacional destacan los siguientes:

Del universo de mexicanos que están de acuerdo con las protestas, 60 de cada 100, al preguntar sobre cuál sería su nivel de participación en estas protestas que están llevándose a cabo, 31.5% dijo que estaría dispuesto a participar en marchas y mítines, 35.7% sólo con comentarios entre amigos y redes sociales, y 26.6% sólo observando lo que está pasando pero manifestando su actitud en contra.

Un 6.2% de los entrevistados de este grupo mencionó que estaría dispuesto a participar en bloqueos de carreteras, comercios y gasolineras.

De quienes están en contra con las protestas, 30.8% de los mexicanos (un grupo menor al de quienes están a favor de estas protestas) un 44.5% mencionó no estar a favor porque causan males mayores, 29.2% porque las protestas no tienen ningún efecto en la decisión tomada, y 11.7% porque no les afecta el incremento.

Sólo 14.6% de este subuniverso de quienes dijeron estar en contra de las protestas por el alza de la gasolina, señalaron que porque van contra la ley.

Un 9.3% de los entrevistados en este sondeo de MASSIVE CALLER, señaló estar indiferente a las protestas por el gasolinazo.