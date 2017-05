U2 hace homenaje a Chris Cornell en Pasadena

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda irlandesa U2 dedicó la canción Running To Stand Still al recién fallecido rockero estadunidense Chris Cornell, a quien llamó “un león”, durante su concierto de anoche en el Rose Bowl de Pasadena, California.

En la escenificación de su actual gira The Joshua Tree Tour 2017, por los 30 años de la aparición del emblemático álbum, el cantante Bono tuvo palabras muy dulces tanto para la esposa como para los dos hijos del otrora integrante de las alineaciones Soundgarden, Audioslave y Temple Of The Dog.

En el primero de sus dos conciertos pactados en el Rose Bowl, el segundo es este domingo, ofreció un tributo al músico de 52 años al poner antes de su entrada al escenario el icónico tema grunge de Soundgarden, Black Hole Sun.

Este es el setlist del concierto.

Sunday Bloody Sunday New Year’s Day A Sort Of Homecoming / America Pride (In The Name Of Love) Where The Streets Have No Name / California (There Is No End To Love) I Still Haven’t Found What I’m Looking For With Or Without You Bullet The Blue Sky Running To Stand Still Red Hill Mining Town In God’s Country Trip Through Your Wires One Tree Hill Exit / Eeny Meeny Miny Moe Mothers Of The Disappeared / El Pueblo Vencera Beautiful Day / City Of Stars Elevation Ultra Violet (Light My Way) One Miss Sarajevo / The New Colossus America / Bad I Will Follow.

MÁS TRIBUTOS PARA CHRIS CORNELL

Otros artistas estadunidenses en sus respectivas giras, como Metallica y Ryan Adams, incluyeron en su repertorio alguna canción o fragmento de un tema de Cornell, quien se suicidara el pasado 17 de mayo en el baño de su habitación en el hotel MGM de Detroit, tras ofrecer en ea ciudad un concierto con el tour de reunión de Soundgarden.

También Aerosmith rindió tributo a Cornell al dedicarle su himno Dream On en su show de la noche del viernes en Georgia.

