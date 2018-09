Tyler Eifert sufre terrible lesión en la semana 4 de la NFL

E.U.-Tyler Eifert, ala cerrada de los Bengals de Cincinnati, sufrió una grave lesión en la pierna derecha durante el juego con los Falcons de Atlanta, de la semana 4 de la NFL.

En los primeros minutos del tercer cuarto recibió un pase de Andy Dalton, Eifert fue tecleado pero el contrario le cayó sobre la pierna derecha. lo que habría provocado una fractura en el tobillo derecho, ya que el pie quedó en una posición no natural.

Tyler es considerado como un gran ala cerrada; sin embargo, las lesiones no lo han perdonado. En 2016 se perdió casi la mitad de la temporada tras lastimarse en el Pro Bowl de ese año y al finalizar el 2016 volvió a lesionarse, ahora de la espalda

En 2017 reincidió en su lesión por lo que fue operado y se perdió el resto de la temporada tras sólo haber disputado dos juegos. Ahora parece que la campaña volvió a terminar para él tras lo sucedido este domingo.

Tyler Eifert injury. This is tough to watch. pic.twitter.com/HTPsRIWqpj

— Bret Buganski (@KOCOBret) 30 de septiembre de 2018