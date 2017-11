Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump durante algunos minutos

E.U.- La cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue suspendida momentáneamente este jueves.

No se sabe el motivo de este hecho ni cuánto tiempo estuvo suspendida la cuenta del presidente tuitero (@realDonaldTrump), Incluso tampoco está claro si fue Twitter quien lo hizo o si fue un error del mismo Trump, pero los usuarios de la red y los medios difundieron la noticia con rapidez e incluso hicieron bromas al respecto.

En vez de mostrar el ‘timeline’ del presidente, lo que aparecía era el famoso texto “Lo sentimos, ¡esa página no existe!”, que aparece cuando una cuenta es eliminada.

La Casa Blanca no ha emitido un aviso sobre este hecho.

Estos son algunos mensajes de los usuarios de las redes. Algunos bromearon sobre la forma en que Trump volvió a la red social y otros expresaron cómo se veía Twitter antes de que volviera.

I remember where I was when Trump’s Twitter went down. The heavens opened up and there was Peace on Earth Goodwill toward men. pic.twitter.com/hXuEYM6IIL

— Snickers (@murphy2u) 2 de noviembre de 2017