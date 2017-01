Twitter está pensando en una nueva función para editar tuits

CIUDAD DE MÉXICO.- Jack Dorsey no sólo ayudó a crear Twitter, también es un tuitero constante. Ahora ha estado preguntándole a sus seguidores qué nuevas características les gustaría ver en la plataforma de microblogging el 2017.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what’s the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017 — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

Entre las cosas más destacables de esta serie de preguntas y respuestas que se ha desatado en el timeline de Dorsey, el CEO de Twitter afirmó que considera necesaria alguna herramienta que permita editar los tuis ya enviados y que su equipo lleva tiempo pensando en ese tema.

@michaelpachter I’m listening. And what do you want from edit? Quickly fix mistakes or edit anytime? — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

“¿Editar errores rápidamente o editar en cualquier momento? (hay una) gran diferencia en la implementación” afirmó Dorsey en una de sus respuestas; así que deducimos que, aunque tienen intenciones de hacerlo aún no saben cómo será esta forma de corregir los tuits.

@AnthonyQuintano edit mistakes quickly or edit anytime? Big dif in implementation. Latter requires change log as we’re oft the public record — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

Es cierto que la edición es un cambio muy solicitado, pero las implicaciones podrían cambiar el espíritu mismo de Twitter.

@howardlindzon not sure why you’re quoting this tweet but yes, a form of edit is def needed. But for everyone, not just those w badges — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

Fuente: Código Espagueti