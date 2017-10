Tuve relaciones con Sean Penn, nunca me enamoré de él: Kate del Castillo

Luego de que Sean Penn estallara en contra de la actriz mexicana, a través de su vocero, en lo referente al lanzamiento del documental “The day I met El Chapo”, en el que ella cuenta cómo sucedió su encuentro con el actor de Hollywood y el capo de la droga, sale a la luz una entrevista en la que Kate confiesa que hubo intimidad entre ella y Sean Penn.

“Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”, declaró Kate del Castillo en entrevista para el programa Good Morning America este viernes, al que acudió para promover el documental de Netflix.

.@katedelcastillo speaks to @JujuChangABC about her meeting with El Chapo, Sean Penn and her new @netflix documentary #TheDayIMetElChapo pic.twitter.com/CO3zTt1YXL

— Good Morning America (@GMA) 20 de octubre de 2017