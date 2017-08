Tutsi rechaza que sus paletas superen niveles de plomo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tutsi Pop rechazó que sus paletas tengan altas concentraciones de plomo como reveló un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cuyos resultados fueron publicados en la revista Environmental Research.

El estudio “Lead in candy consumed and blood lead levels of children living en Mexico City” identificó al menos 20 dulces que tenían niveles por encima de los permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), entre ellos las paletas Tutsi Pop.

De acuerdo con el artículo, el nivel permitido es de 0.1 partes por millón (ppm) y las paletas Tutsi tuvieron 0.13 ppm; sin embargo, la empresa aseguró que el nivel máximo que especifica la FDA es de 0.10 ppm.

Destacó que en los últimos años ha aprobado las pruebas certificadas realizadas por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) debido a su “casi nulo contenido de plomo”.

Especificó que en estos análisis ha tenido como resultado 0.005 ppm, muy por debajo del límite permitido.

Incluso, mencionó que es auditada por instituciones independientes como Merieux (Silliker) y la propia FDA.

“Tutsi es una empresa comprometida con la calidad de nuestros productos”, puntualizó.