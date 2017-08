Tunden demócratas a Trump por amenaza del muro

Anoche, durante un mitin político en Phoenix, Arizona, Trump amenazó con paralizar el gobierno federal de Estados Unidos si el Congreso no aprueba los recursos para el muro

WASHINGTON.- Senadores y representantes demócratas fustigaron hoy al presidente Donald Trump por su amenaza de paralizar el gobierno federal de Estados Unidos si el Congreso no aprueba los recursos para el muro en la frontera con México.

“Si el presidente busca este camino, contra los deseos de republicanos y de demócratas, así como de la mayoría del pueblo estadunidense, estará llevándonos a un cierre del gobierno que nadie quiere y que no logrará nada”, reaccionó el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer.

Anoche, durante un mitin político en Phoenix, Arizona, Trump calificó a los demócratas de “obstruccionistas” por supuestamente bloquear su agenda legislativa.

“Pero créanme, si tenemos que cerrar nuestro gobierno (…) vamos a construir ese muro”, aseguró Trump.

El presidente aludió al hecho de que, durante las pasadas negociaciones presupuestales del año fiscal 2017, los demócratas se negaron a aprobar fondos para el muro aún si ello implicaba un cierre del gobierno federal.

Al final de las discusiones, Trump no obtuvo ningún fondo para un muro adicional. No obstante pidió mil 600 millones de dólares para el año fiscal 2018, los cuales ya fueron aprobados en la Cámara Baja, pero no en el Senado.

Nita Lowey, la demócrata de más alto rango en el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, el principal panel legislativo sobre temas presupuestales, desechó la amenaza del presidente.

“Gastar decenas de miles de millones de dólares en un muro inútil e inmoral no va a ir a ningún lado con los demócratas”, sostuvo Lowey. “Si el presidente cumple su amenaza de paralizar el gobierno, él y sus operadores deberán asumir plenamente la responsabilidad”, remató.

El Congreso reanuda sesiones el mes próximo y debe alcanzar un acuerdo para aprobar el presupuesto del año fiscal 2018 antes del 30 de septiembre o de lo contrario se provocaría el gobierno federal.

Durante el pasado debate presupuestal, un grupo de republicanos moderados de estados fronterizos se sumó a los demócratas para bloquear la asignación de recursos para el muro.