Tunde granizada a Jalisco; hay afectaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Las banquetas heladas, calles inundadas de montañas de hielo y el paisaje blanco como si hubiera nevado.

Esa fue la imagen que se pintó del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) esta madrugada tras la tormenta y el granizo que cayó.

El agua comenzó a caer a las 2:30 horas y la mayoría del AMG registró lluvias intensas, sin embargo, el granizo y las fuertes rachas de viento se registraron principalmente en Tlaquepaque.

Las vialidades más afectadas y que tuvieron que ser cerradas en dicho municipio fueron la Avenida Niños Héroes y Santos Degollado, Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Fuelle y González Gallo y Río Juárez, de acuerdo con los reportes del Ayuntamiento de Tlaquepaque.

La colonia Rancho Blanco, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, fue una de las más afectadas por el granizo, así como la Calle Insurgentes donde personal de Protección Civil de Jalisco ya comenzó a quitar el hielo.

Proteccion Civil de Guadalajara informó que en la Colonia El Rosario hay afectación a alrededor de 80 viviendas ya que el granizo ingresó a las fincas y llegó hasta un metro de altura igual que en la vía pública; hasta el momento no se reportan heridos y siguen recorriendo la zona.

En la Colonia San Carlos han registrado 25 casas inundadas, también continúan en el recorrido.

Desde la madrugada iniciaron los reportes viales vía redes sociales donde las imágenes mostraban bloques de hielo de varios centímetros que cubrían las llantas de los automóviles, las banquetas y las entradas de las casas.

«(Son) escenas que por lo menos yo jamás había visto en Guadalajara, vean el granizo que parece una nevada. Y luego nos preguntamos si el cambio climático en verdad existe, estos son fenómenos naturales que no habíamos visto y que nos deben de llamar la atención sobre esta agenda», reconoció el Gobernador Enrique Alfaro a través de Twitter.

Y aclaró, que hasta las 8:00 horas no tienen reporte de daños a personas.

Algunos negocios ubicados en la Avenida Lázaro Cárdenas fueron afectados, tal es el caso de una bodega de grúas ubicada en Lázaro Cárdenas y Fuelle, que amaneció con el techo de lámina caído, pies no soportó el peso del hielo.

Enrique Dueñas, propietario del lugar, refirió que se dio cuenta de lo que pasó en su negocio a través de las cámaras de vigilancia que tiene en su cada.

«Como a las siete y media me di cuenta. Me vine inmediatamente. Llegué, la puerta (de la bodega) estaba abierta por el aironaso. Íbamos a trabajar pero ya no pudimos», relató.

A una cuadra, del lado contrario de la avenida también una bodega de pintura tuvo afectaciones pues el techo de lámina se vino abajo.

En Lázaro Cárdenas y Esmeril permanecen camiones parados pues el granizo apenas se está descongelado.

El Presidente Municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, también reportó daños en el Municipio y aclaró que ya trabajan en el recuento de casas afectadas y con maquinaria pesada para remover el hielo de las calles.

En Zapopan no cayó granizó pero sí llovió, sobre todo en Las Cañadas y Los Molinos. Además, reportaron cinco árboles caídos, tres vialidades inundadas, una en Lomas de Tabachines, y una casa inundada en Mesa Colorada.

Proteccion Civil de Tlajomulco informó que hay afectaciones en la Colonia El Terrón en San Agustín, hay lodo al interior de algunas viviendas; también en Bosques de Santa Amira y La Lagunita cayó granizo.