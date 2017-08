Tuit anti odio de Obama se convierte en el más popular

ESTADOS UNIDOS.- Un mensaje de tolerancia de Barack Obamatras violentos disturbios en una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville se convirtió en el tercero más popular en la historia de la red social Twitter, con más de dos millones de “me gusta”.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión” tuiteó el domingo Obama, citando al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

