‘Tuca’: “Yo soy el maldito”, en el Uni aficionados son protegidos

MONTERREY.- Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, reiteró lo dicho el pasado viernes en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente cuando dijo que a los aficionados a Tiburones Rojos se les iba tratar de la misma forma en la que trataron a sus seguidores.

El estratega de origen brasileño manifestó este lunes en conferencia de prensa que sí amenazó a los seguidores de los Tiburones Rojos.

“Si piensan que voy a decir que no fue amenaza, sí fue, ¿por qué no? Atacaron a tu hermano y ¿lo aplaudes?, los que van a venir no son los cobardes esto, va venir gente buena que va venir a apoyar, el tipo del picahielo no va venir“.

Agregó que sintió frustración al no poder defender a los seguidores de Tigres que fueron agredidos por la porra rival y elementos de seguridad.

“Yo no soy de palo, no soy, como dije soy un mal edecto, así de fácil y sí soy, no lo niego, todos me conocen y no puedo ver que ataquen a mi hermano de la forma brutal en la que los atacaron”.

Ferretti expresó que no pudo dormir durante el fin de semana tras recordar lo sucedido el pasado viernes en Veracruz.

“Lo qué pasa es ver que están masacraron a tu hermano, porque es mi hermano, es mi gente, es una impotencia, una desesperación muy grande. Ves picahielos, ves gente drogándose en la tribuna con cocaína, vez a un tipo con un palo blanco golpeando a tu hermano, ves a 10 o 13 tipos golpeando a una persona, dos días sin dormir porque venía a mi cabeza estas imágenes y es la primera vez en mi vida que me pasa esto”.

Por otro lado, aseguró que esos incidentes no ocurrirían en en Estadio Universitario.

“Aquí no va pasar nada, porque el único maldito en esta institución soy yo, es la verdad. Cuando lleguen aquí no va pasar nada porque van a venir 100 ó 150 personas a apoyar a su equipo y van a tener seguridad”, dijo.

NO ESTOY AL NIVEL DE KURI

Después de que el presidente de los Tiburones de Veracruz, Fidel Kuri, arremetiera contra André Gignac y la afición de Tigres, Ricardo Ferretti no quiso responder a las críticas del directivo.

“Mi nivel no es el del señor Kuri, si habla el entrenador del equipo contrario yo contesto, si habla un jugador responde un jugador, si habla un presidente debe responder el presidente de mi equipo”.

Fidel Kuri dijo que el Estadio Universitario debería ser vetado por el comportamiento de los aficionados en Veracruz, además de que pidió a André Gignac dejar el fútbol mexicano.

Fuente: ESPN