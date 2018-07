Tuca’ Ferretti llama ‘idiota’ a reportero en plena conferencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Ferretti se ha caracterizado por ser una persona con tranquila, carácter fuerte y a la vez simpático, pero cuando algo lo hace enojar sí que explota, y si no creen… preguntenselo a un reportero que no dejó hablar al brasileño y éste lo llamó “idiota”.

El actual entrenador de los Tigres dejó en claro que sus padres lo educaron de una manera en que debe respetar a los demás cuando se encuentra exponiendo un tema o tiene la palabra, pero en conferencia de presa no soportó que un periodista interrumpiera su plática con los medios y lo regañó.

“Tal vez mi educación no es tan buena, pero mi papá y mi mamá me decían que cuando alguien hable no hables, escucha. Entonces voy a esperar que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte”, fueron las declaraciones del ex futbolista.



Fuente: Publimetro