‘Tuca’ Ferretti anuncia su retiro

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los estrategas más exitosos del futbol mexicano, Ricardo Ferretti, anunció la fecha en la que dejará de ser entrenador: después del Clausura 2020, cuando finalice su contrato con Tigres, que recién renovó por tres años.

“Exacto (sus últimos tres años como DT profesional), porque creo que merezco ya un poco de descanso, dedicarme a algo, a mi hijo, a mi familia”, mencionó en entrevista para el programa ‘Futbol al día’.

“Acabamos de renovar tres años a partir de junio de este año (2017) y ahí sí, es hasta donde yo quiera es dentro de tres años”, añadió.

No obstante, el ‘Tuca’ advirtió que permanecerá en el equipo felino como directivo, ya que rechazó la propuesta de la directiva encabezada por el Inge y Miguel Ángel Garza.

“Ya me invitaron, pero no quiero, no. Entonces en tres años voy a decir fulano, mengano, sultano y ya Miguel tomará una decisión, punto”, reiteró.

“A lo mejor voy a pedir un lugarcito, a ver si me dan chance de entrenar a niños chiquitos, ahora que tengo un poquito de mayor paciencia, no mucha (carcajadas); me gustaría hacerlo, sin ningún compromiso, encontrar una escuelita, no necesito que me paguen nada, sólo ir unas pocas horas y entrenarlos, orientarlos, aunque ojalá pudiera orientar primero a los entrenadores”,sentenció.

Fuente: Publimetro