Trump vuelve a desatar polémica en Twitter; lo llaman “fascista”

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató hoy una nueva polémica al retuitear un artículo de Fox & Friends sobre un posible indulto presidencial a Joe Arpaio, sheriff del condado Maricopa, Arizona, conocido por su mano dura hacia los inmigrantes y que ha sido enjuiciado por desacato judicial.

El mandatario borró el mensaje después de unos cinco minutos, pero no antes de que llegara a sus 35 millones de seguidores y provocara una andanada de comentarios, muchos de los cuales lo tildaron de “fascista” y “supremacista”.

Un usuario de Twitter identificado como MikeHolden42 respondió a Trump: “Él es un fascista así que no me sorprende”. El tuitero aclaró después que se refería a Trump, no a Arpaio.

Trump reenvió el tuit a sus millones de seguidores, provocando una avalancha de respuestas. Al final, Mike Holden42 respondió: “Me retiro de Twitter. Jamás podré superar este récord de retuits”.

También el martes, el presidente reenvió -y luego eliminó- el tuit del lunes de una caricatura que mostraba un tren llamado “Trump” atropellando a un hombre llamado “CNN”.

Los retuits llegaron después de un alboroto nacional por la violencia racista del fin de semana en Charlottesville, Virginia. El presidente tardó dos días en condenar a los grupos supremacistas y fue hasta el lunes que declaró que “el racismo es malo”.

El lunes en la noche, Trump reenvió un tuit de Jack Posobiec, fiel seguidor del presidente e instigador de teorías conspirativas de alcance nacional como el “pizzagate”, una historia falsa sobre una trama de prostitución infantil vinculada a la campaña de Hillary Clinton que terminó con un hombre abriendo fuego en una pizzería de Washington.

El tweet de Posobiec decía: “Mientras tanto: 39 tiroteos en Chicago este fin de semana, 9 muertos. No hay indignación de la prensa. ¿Por qué será?”.

Meanwhile: 39 shootings in Chicago this weekend, 9 deaths. No national media outrage. Why is that? https://t.co/9Crutnnrp8

— CNN is FakeNews (@JackPosobiec) 14 de agosto de 2017