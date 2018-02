Donald Trump visitará preparatoria de Parkland tras tiroteo

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que visitará la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, escenario de una masacre en la que perdieron la vida 17 personas y decenas más resultaron heridas.

“Estoy haciendo planes para visitar Parkland, para reunirme con familiares”, aseguró el mandatario desde la Casa Blanca un día después de los trágicos sucesos; sin embargo, en su mensaje evitó mencionar las laxas regulaciones sobre armas de fuego que prevalecen en el país.

Trump se limitó a afirmar que su administración enfrentará “el difícil asunto de la salud mental”, para luego agregar: ”estamos comprometidos en trabajar con líderes estatales y locales para ayudar a hacer que nuestras escuelas sean seguras y enfrentar el difícil asunto de la salud mental”.

Además, aseguró que Estados Unidos debe “trabajar en conjunto para crear una cultura que abrace la dignidad de la vida, que cree conexiones humanas profundas y significativas”.

Horas antes, se había pronunciado en el mismo sentido vía Twitter:

“Tantos signos de que el tirador de Florida era un perturbado mental, expulsado incluso de la escuela por su mala y errática conducta. Los vecinos y los compañeros de clase sabían que era un gran problema. Siempre Debemos informar de esos casos a las autoridades siempre, una y otra vez.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018