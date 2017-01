Trump: vamos a iniciar negociaciones del TLCAN

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que comenzará a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en cuanto se reúna con los líderes de México y Canadá.

“Vamos a empezar negociaciones que tienen que ver con el TLCAN”, dijo Trump al encabezar en la Casa Blanca un evento de juramentación de personal de su administración.

“¿Alguien ha oído hablar del TLCAN?”, bromeó Trump. “Dirigí una campaña basada en algo del TLCAN, pero vamos a empezar a renegociar sobre él, la inmigración, nuestra seguridad en la frontera”, precisó.

“México ha sido de verdad formidable y el Presidente ha sido verdaderamente sorprendente, y creo que vamos a tener muy buenos resultados para México para Estados Unidos y para todos los involucrados”, indicó el magnate.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó el sábado que Trump se reunirá el próximo 31 de enero con el presidente de México, Enrique Peña Nieto —a quien erróneamente identicó como “primer ministro”—, durante una visita que el mandatario mexicano realizará a Washington.

Spicer dijo que durante dicho encuentro Trump y Peña abordarán temas de comercio, inmigración y seguridad en la frontera. La reunión se habría acordado durante la conversación telefónica que Trump y Peña Nieto sostuvieron este sábado, un días después de la toma de posesión del magnate.

Se sabe que el republicano también se comunicó el sábado por teléfono con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau para hablar del tema.

El anuncio del inicio de las negociaciones fue hecho en la Casa Blanca luego de que el vicepresidente Mike Pence tomó ayer juramento a los que serán los principales asesores del mandatario.

Entre ellos gura Kellyanne Conway, consejera presidencial en materia de comunicación; Jared Kushner, yerno de Trump y asesor principal; Steve Bannon, ex director del portal y estratega de la presidencia, así como Reince Priebus, jefe de gabinete.

Cancelan portal de la Casa Blanca en español. La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció de internet poco tiempo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found [Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse]”, es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del ex presidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana.

La nueva administración Trump, en la que no hay ningún latino en los puestos de responsabilidad del gabinete, ordenó también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español, como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en redes sociales como Twitter o su página de Facebook.

Además, con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha Gabriela Chojkier.

Días antes de la ceremonia de investidura, Trump terminó de anunciar los nombres de todos los integrantes de su gabinete, la mayoría de los cuales aún deben ser confirmados por el Senado; sin embargo, entre ellos no hay ningún latino.

Durante la campaña electoral el magnate neoyorquino protagonizó varios momentos polémicos por sus críticas al uso del español en EU, país donde más de 55 millones de personas hablan ese idioma.

En septiembre de 2015, el magnate aprovechó un acto celebrado en la ciudad de Miami para criticar al ex gobernador de Florida Jeb Bush, asegurando que le gustaba el político republicano, pero que debería “dar ejemplo y hablar en inglés mientras está en Estados Unidos”.

En otro tema, el presidente Trump invitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a reunirse con él en Washington el mes próximo, anunció ayer la Casa Blanca, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios.