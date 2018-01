Trump usa paraguas y deja a Melania bajo la lluvia

E.U.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido criticado en redes sociales luego de publicarse un video en el que se observa el momento en que, protegiéndose de la lluvia con un paraguas, sube al avión presidencial Air Force One, mientras su hijo Barron y su esposa Melania se mojan.

En el video, compartido en Twitter por la cuenta @MichaelDelauzon, se ve Trump subir las escaleras para abordar el avión con un paraguas negro en la mano, seguido de Barron y, más atrás, Melania.

President Trump, beneath umbrella, boards AIR FORCE ONE followed by Barron and Melania at West Palm Beach Int’l Airport. pic.twitter.com/xjJUlmVCPo

— TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) 15 de enero de 2018