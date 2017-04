Trump tiene un botón de emergencia en su escritorio sólo para pedir Coca-Cola

WASHINGTON.- Ya durante la campaña electoral el EU, uno de los debates más encendidos giraba sobre la posibilidad de que, un día, el republicano Donald Trump tuviera que pulsar algún botón peligroso, como el nuclear. Ahora, con el magnate cumpliendo 100 días como presidente, más aún se habla de ese botón temido y su entrada en juego -o no- en la escalada con Corea del Norte. Pero en mitad de tanta tensión acabamos de saber que Trump tiene sobre su escritorio un botón, rojo, de emergencia, pero que no es para lo que imaginas… sino para pedir Coca Cola a su mayordomo. Este sí que lo presiona con mucha (inofensiva) insistencia.

El extravagante artilugio lo ha descubierto la editora de temas de Seguridad del New York Times, Amy Fiscus, que le estaba realizando una entrevista y notó un extraño botón rojo en el escritorio del mandatario. Cuando lo presionaba, un camarero llegaba con refresco. Causa-efecto. Misterio resuelto.

Here is the red button Trump has on his Oval Office desk to order a Coke https://t.co/U7kpzX01yf pic.twitter.com/rhxaXIyKF2

El escritorio Resolute que utiliza Trump ha sido usado por los presidentes de Estados Unidos desde 1880, cuando la Reina Victoria del Reino Unido se lo regaló al presidente Rutherford B. Hayes. En esa mesa se han tomado miles de decisiones, de enorme repercusión mundial.

Aunque es una rareza el botón de Trump, no es algo insólito. El presidente Lyndon B. Johnson también tenía botones para pedir café, té o refrescos, que lanzaban una señal a sus mayordomos, como explican los gestores de su legado.

Many have asked about LBJ having a Fresca button in the White House. Short answer—yes, he did. More details from our archives: pic.twitter.com/pykUsiHPA5

— LBJ Library (@LBJLibrary) 26 de abril de 2017