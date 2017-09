Trump se empeña en afirmar que derogará Obamacare

WASHINGTON.- Los republicanos tienen suficiente apoyo para aprobar su propuesta de reforma a la salud, aunque no esta semana, dijo el miércoles el presidente estadunidense, Donald Trump, un día después de que los legisladores oficialistas en el Senado reconocieron su derrota en los esfuerzos por derogar el ‘Obamacare’.

Trump, en dos publicaciones en Twitter difundidas el miércoles temprano, dijo:

“Tendremos los votos para la reforma a la salud pero no para la fecha de acuerdo de este viernes”.

We will have the votes for Healthcare but not for the reconciliation deadline of Friday, after which we need 60. Get rid of Filibuster Rule!

También mencionó “señales muy positivas” de varios legisladores, aunque no los mencionó.

With one Yes vote in hospital & very positive signs from Alaska and two others (McCain is out), we have the HCare Vote, but not for Friday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2017