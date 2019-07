Trump queda en ridículo por broma en acto público

Tras la proyección de un video de 12 minutos repleto de elogios al presidente, Trump no se percató que el sello presidencial fue totalmente modificado.

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el martes en un acto organizado por un grupo conservador en el que fue recibido con más de 10 minutos de elogios, sin embargo, el acto se vio opacado por un incidente que dejó en ridículo al mandatario.

El evento se celebró en un hotel de Washington y fue organizado por Turning Point USA, una organización sin fines de lucro.

Tras la proyección de un video de 12 minutos repleto de elogios al presidente, Trump se dejó abrazar por el ánimo del público mientras a sus espaldas, la pantalla mostraba el sello presidencial modificado.

La imagen era parecida al sello presidencial, pero en lugar de un águila calva que sostiene en sus patas un ramo de olivos y 13 flechas, éste se asemejaba al escudo de la bandera de Rusia.

El sello presidencial falso mostraba un águila de dos cabezas, en sus patas sostenía billetes de dólar en vez de una rama de olivo, y palos de golf en vez de las flechas. Y el lema sobre su cabeza decía, en español: “45 en un títere” (Trump es el 45 presidente en la historia estadounidense) en lugar del original que reza: «E pluribus unum» («de muchos, uno»).

Un vocero de la Casa Blanca comunicó a The Washington Post que no habían visto el escudo falso hasta que no apareció en pantalla.