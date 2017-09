Trump presiona a Congreso por DACA: ¡Prepárense para trabajar!

ESTADOS UNIDOS.- A horas de que se dé a conocer la decisión de Donald Trump sobre si eliminará el programa que protege a los dreamers de la deportación, el presidente de Estados Unidos alertó al Congreso que se prepare para hacer su trabajo y legislar una alternativa al programa DACA.

“Congreso, prepárate para hacer tu trabajo – ¡DACA!, escribió en Twitter.

Congress, get ready to do your job – DACA!

Cerca de 800 mil jóvenes están en vilo ante la posibilidad de que Trump derogue el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), instaurado en 2012, el cual permite trabajar y residir a las personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

En respuesta a un tuit que elogiaba a Trump por ya no permitir la migración ilegal, el mandatario dijo que “no se equivoquen, vamos a poner el interés de los ciudadanos estadunidenses primero. Las mujeres y hombres olvidados ya no lo serán más”.

Make no mistake, we are going to put the interest of AMERICAN CITIZENS FIRST!

The forgotten men & women will no longer be forgotten.

— The Trump Train (@The_Trump_Train) 5 de septiembre de 2017