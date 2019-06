Trump prefiere a Biden como rival demócrata por encima de Clinton

E.U.-El presidente estadounidense Donald Trump prefiere que su rival por la Casa Blanca sea el exvicepresidente Joe Biden y no Hillary Clinton, a quien venció en la contienda de 2016.

Fue una gran candidata, muy inteligente, dura, sin misericordia, dijo este domingo el mandatario en el programa de la cadena NBC «Meet the Press», en el cual precisó que Biden, el demócrata mejor ubicado para contender por la presidencia estadunidense el año próximo, es un «somnoliento».

A otro cuestionamiento reconoció que no está preparado para una derrota en las elecciones de 2020 en las cuales buscará su reelección. «No me gusta perder. No he perdido muchas veces en mi vida», dijo al entrevistador Chuck Todd.

Aclaró que en su campaña él no trabaja para lograr el voto popular porque este no decide en Estados Unidos el resultado electoral por la presidencia. Si lo hiciera probablemente trabajaría mejor, precisó.

El día de la jornada electoral presidencial estadunidense los ciudadanos eligen a 530 electores provenientes de los 50 estados que conforman al país y además del distrito capitalino de Columbia, quienes agrupados en un colegio electoral eligen al mandatario.

En el proceso electoral de 2016 Clinton, postulada por el Partido Demócrata, tuvo 2.8 millones de votos de ciudadanos por encima de Trump, quien sin embargo ganó el numero suficientes de sufragios del colegio electoral para llegar a la Casa Blanca.