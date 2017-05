Trump podría ir a juicio político por despido de Comey

WASHINGTON.- El representante demócrata Al Green dijo este martes por la noche que el despido del director del FBI, James Comey, sería una ofensa que podría llevar a Trump a un juicio político si se prueba que tomó esa decisión para detener la investigación sobre los presuntos vínculos entre su campaña y Rusia.

Trump despidió a Comey este martes, citando una carta del fiscal general adjunto que criticó el manejo del director del FBI en la investigación del servidor de correo electrónico del candidato demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, el momento del despido de Comey – en medio de una investigación del FBI sobre los socios de Trump y Rusia – ha planteado serias dudas sobre los motivos del presidente.

“Bueno, vivimos en un mundo en el que no es suficiente que las cosas sean las correctas, sino que también deben verse correctas”, dijo el congresista de Texas a la estación local de noticias KRIV en Houston.

“Esto no parece correcto dado que sabemos ahora que el FBI está investigando actualmente esta asociación de Rusia con el presidente y algunos de sus asociados. Simplemente no parece correcto que esto suceda. Simplemente no parece correcto, no huele bien, esto es algo que tenemos que llegar al fondo y está empezando a convertirse en algo parecido a una ofensa que podría llevar a un juicio político”, dijo Green.

“Si se comprueba que el presidente ha hecho esto para eludir esta investigación, para frustrar los esfuerzos de llegar al fondo de esto, creo que esto va a ser una ofensa que podría llevar a juicio político. Él realmente está nadando en aguas muy peligrosas. Esto es algo muy inusual en EE.UU.”.

También en la entrevista, Green dijo que tendría que haber una comisión independiente con un amplio poder de citación para investigar los vínculos de Rusia.



Fuente: CNN