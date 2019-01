Trump plantea hacer muro fronterizo de acero, no de concreto

E.U.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el muro fronterizo será de acero y no de concreto.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense dijo que el vicepresidente Mike Pence tuvo una reunión “muy productiva” con los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Senado, Chuck Schumer.

“Se discutieron muchos detalles de la seguridad fronteriza. Ahora estamos planeando una barrera de acero en lugar de concreto. Es a la vez más fuerte y menos molesto. Buena solución, y hecha en los Estados Unidos”, publicó.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A.