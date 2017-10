Trump planea revelar documentos clasificados del asesinato de JFK

WASHINGTON.-El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que no va a bloquear la programada publicación de miles de documentos del gobierno no vistos antes sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.

“Sujeto a la recepción de nueva información”, escribió Trump el sábado en Twitter, “yo, como presidente, voy a permitir la publicación de los documentos secretos, por mucho tiempo bloqueados, de JFK”.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de octubre de 2017